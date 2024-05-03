موعد إطلاق أول بنك رقمي في مصر .. فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول تفاصيل اتجاه مصر للتحول الرقمي في شتى مجالاتها وتأتي البنوك لتتقدم مسيرة التطوير من خلال موافقة البنك المركزي على إطلاق أول بنك رقمي في مصر، إضافة الى تفاصيل أكثر عن هذا البنك الجديد وكيفية عمله، وكيف سيخدم المواطنين.

وافق مجلس إدارة البنك المركزي، برئاسة المحافظ حسن عبد الله، بشكل مبدئي، على إطلاق أول بنك رقمي في مصر تحت مسمي "وان بنك onebank"، بحسب شركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر.

وبذلك يعد "وان بنك onebank" هو أول بنك رقمي في مصر يحصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي ، وجار الانتهاء من المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص.

مراحل إجراءات الترخيص:

وشملت المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص، الفحص النافي للجهالة على البنية التحتية، وأنظمة البنك، والأمن الخاص بتلك الأنظمة، وتأتي هذه الإجراءات حتي يتأكد البنك المركزي من قدرة البنك على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بشكل مستقر وآمن.



ويهدف "onebank وان بنك"، أول بنك رقمي في مصر، إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تيسير الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال القنوات الرقمية للبنك، ومن المقرر أن ينطلق البنك الرقمي الجديد عقب الانتهاء من كافة الإجراءات.