متفكرش كتير.. أرخص موبايل سامسونج بقدرات جبارة لمحدودي الدخل

من أصعب الخيارات التي من الممكن أن يحصل عليها راغبي شراء الهواتف هو الجمع بين هاتف ذو قدرات كبيرة مع سعر رخيص أو مناسب لإمكاناتهم المادية.

ويتميز هاتف Galaxy A14 من شركة سامسونج باحتوائه على قدرات ومواصفات جبارة مقارنة بسعره الرخيص، حيث يأتي بكاميرا دقة 50 ميجابيكسل إلى جانب بطارية ضخمة ومعالج قوي.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A14

وحصل على شاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD بقياس 6.6 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية ، مع دقة 1080x2408 بيكسل، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الشاشة.



ويقدم كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، والثانية للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل والثالثة مستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل.

ويحتوي على بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 15 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0 ، وتقنية GPS، مع نظام تشغيل أندرويد، وألوان الأسود، والأحمر الداكن، والفضي، والأخضر.

ويعمل بنسختين من المعالجات الأول: Mediatek MT6769 Helio G80 من إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية. والثاني : Exynos 850 من إنتاج شركة سامسونج - على حسب المنطقة الجغرافية - وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت رام، مع سعة تخزين داخلية 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة.

سعر هاتف سامسونج Galaxy A14

ويتوفر الهاتف في السوق المصري بسعر يبدأ من حوالي 5 آلاف و999 جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .