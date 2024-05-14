ميار شريف تتأهل إلى الدور الثاني ببطولة بارما المفتوحة للتنس

صعدت ميار شريف، بطلة التنس المصرية، إلى الدور الثانى "16" ببطولة بارما الإيطالية المفتوحة، ذات 125 نقطة.

جاء ذلك عقب فوز اللاعبة المصرية، المصنفة رقم 80 عالميًا، على الإيطالية مارتينا كولميجنا، المصنفة رقم 395 عالميًا، بمجموعتين بواقع 6-2 و7-5، في مباراة الدور الأول "32" والتي أقيمت، اليوم الثلاثاء، واستغرقت ساعة و35 دقيقة.

وتواجه ميار شريف، في الدور المقبل، السويسرية سوسان بانديتشى، المصنفة رقم 371 عالميًا.

وتقام البطولة بإيطاليا خلال الفترة من 13 وحتى 18 مايو الجاري. يذكر أن ميار شريف توجت بلقب البطولة عام 2022.