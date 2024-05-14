التعادل 1-1 يحسم مواجهة طلائع الجيش والإسماعيلي في الدوري

حسم التعاد الإيجاب 1-1 مواجهة طلائع الجيش مع ضيفه الإسماعيلي، اليوم الثلاثاء، على ملعب جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة ضمن منافسات الجولة 23 للدوري المصري الممتاز.

تقدم البوركيني إيريك تراوري لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 62 بينما تعادل النيجيري جودوين شيكا للطلائع في الدقيقة 72.

ورفع الإسماعيلي رصيده بقيادة مديره الفني إيهاب جلال إلى 26 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب.

وارتفع رصيد الطلائع بقيادة مديره الفني عبد الحميد بسيوني إلى 29 نقطة في المركز التاسع.

ويتبقى للطلائع مؤجلتان أمام الأهلي والزمالك في الدوري المصري.

ورسخ الطلائع عقدة الإسماعيلي بعدما فشل الدراويش في تحقيق الفوز عليه للمباراة الثامنة على التوالي.

ويعود آخر فوز للإسماعيلي على حساب الطلائع إلى يوم 28 سبتمبر 2020.