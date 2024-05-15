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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية: فرص تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني "بعيدة المنال"

المتحدثه باسم الخارجية
المتحدثه باسم الخارجية الروسية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن فرص تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عبر الدبلوماسية تبدو بعيدة المنال في الوقت الحالي.

وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "وسط العمليات العسكرية، تتزايد معاناة السكان المدنيين، الناس يموتون كل يوم ومنهم موظفو الأمم المتحدة، ولا توجد قناة مستقرة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة". 

وأشارت إلى أن "كل هذا يؤكد من جديد أنه في هذه المرحلة تبدو احتمالات انتقال الصراع إلى المجال السياسي والدبلوماسي بعيدة المنال".

وأكدت زاخاروفا أن روسيا دعت منذ بداية تصعيد النزاع إلى وقف إطلاق النار، وكررت ذلك مراراً وتكراراً في الأمم المتحدة. 

ووفقا للمتحدث باسم الخارجية الروسية، فإن الطريقة الوحيدة الموثوقة لإنهاء الحرب ومنع تكرار مثل هذه الحرب في المستقبل، هي "تهيئة الظروف لاستئناف التسوية السياسية كجزء من الحوار الإسرائيلي الفلسطيني المباشر".

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