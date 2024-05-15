كتائب القسام تكشف عن ضربات موجهة لجنود وآليات الاحتلال في غزة| فيديو

عرضت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم الأربعاء، مشاهد من التحام مجاهدي القسام مع جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته ودك تحشداته بقذائف الهاون شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

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وقالت كتائب القسام، عبر قناتها على “تليجرام”، إن مجاهديها تمكنوا من إسقاط قذيفة مضادة للأفراد عبر طائرة مسيرة على مجموعة من جنود الاحتلال شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأضافت كتائب القسام، أنها تمكنت أيضا من قنص جندي إسرائيلي بالقرب من مسجد التابعين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما قامت كتائب القسام بعملية مركبة في منطقة "بلوك 4" بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث قام مجاهدوها باستهداف جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" واستهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفتين مضادتين للأفراد والاشتباك معها.

وأضافت أنه فور تقدم قوة النجدة للمكان تم تفجير عبوة "شواظ" في دبابة "ميركفاه"، وبعد محاولة سحب عتاد القوة المستهدفة الملقية على الأرض قام سلاح الجو إسرائيلي بقصف المكان بشكل همجي.

وأكدت كتائب القسام أنه نتيجة للعملية المركبة التي قام بها المجاهدون، تم التأكيد على مقتل ما لا يقل عن 12 جندياً إسرائيليا في العملية.