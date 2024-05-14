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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تعلن الاستيلاء على طائرة استخباراتية إسرائيلية في جباليا

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، أن مجاهديها تمكنوا من الاستيلاء على طائرة مسيرة إسرائيلية كانت تقوم بمهمة استخباراتية غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت كتائب القسام عبر قناتها على تليجرام، إنها قامت بعملية مركبة في نهاية شارع مدارس مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث استهدفت قوة إسرائيلية خاصة تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد.

وأضافت كتائب القسام: "فور إخلاء الجنود إسرائيليين لأسفل المنزل تم استهدافهم بعبوة مضادة للأفراد "رعدية" ووقعوا بين قتيل وجريح".

وتابعت: "وبعد وقت قصير تقدم عدد من مجاهدي القسام صوب المنزل وقاموا بتفجير عبوة مضادة للأفراد في مدخل المنزل وأوقعوا الجنود بين قتيل وجريح".

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