عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تستهدف دبابات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام الزراع العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، استهداف دبابة إسرائيلية من نوع مركافاه بقذيفة "الياسين 105" شمال شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، عبر قناتها على تليجرام، إنها دكت تحشدات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة جباليا بقذائف الهاون من العيار الثقيل، كما استدفت أيضا القوات الإسرائيلية المتقدمة شمال المحافظة الوسطى بالقرب من جسر وادي غزة بقذائف الهاون.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام القيام بعملية مركبة من استهداف دبابة مركافاه بقذيفة "الياسين 105" وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح، والإجهاز على 7 جنود إسرائيليين.

وقالت كتائب القسام: "في عملية مركبة، تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابة مركافاه بقذيفة "الياسين 105" وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح، وبعدها أجهز مجاهدونا على 7 جنود إسرائيليين تواجدوا خلف الآلية المستهدفة من مسافة الصفر شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة".

كتائب القسام: ضربات موجعة ضد جنود الاحتلال في جباليا.. تفاصيل

سقوط قتـ لى وجرحى| القسام تنصب كمينا بنفق وتفجره في قوات صهيونية.. شاهد

كتائب القسام حماس جباليا قطاع غزة غزة الاحتلال الاسرائيلي القوات الإسرائيلية شمال قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للبطاقات الائتمانية ..البنك الأهلى يرفع حدود استخدام العملات الأجنبية

ميدو يوجه التحية لـ محمود الخطيب على هذا الأمر

سعر التذاكر وبدء الحجز ومفاجأة عن معلق المباراة.. ما تريد معرفته عن موقعة الأهلي والترجي بتونس

بيان رسمي من أوبر عن محاولة اغتص.اب سيدة التجمع.. تفاصيل

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

مسكن للصداع شهير.. تحذير عاجل من هيئة الدواء حول انتشار أصناف مغشوشة

لماذا نهى النبي عن نتف الشيب الأبيض من الشعر؟ هذا ما يفعله بصاحبه يوم القيامة

مفيش إحساس ولا رجولة.. صديقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الحادث.. شاهد

موضوعات متعلقة

كتائب القسام: ضربات موجعة ضد جنود الاحتلال في جباليا.. تفاصيل

كتائب القسام: استهداف ناقلة جند ودبابة ميركافا بقذائف الياسين 105 بمخيم جباليا

كتائب القسام تقصف قوات الاحتلال المتواجدة داخل معبر رفح

ترشيحاتنا

الإعلام الإسرائيلي يهاجم رئيس محكمة العدل الدولية بسبب غزة.. ماذا قال؟

هل تلتزم إسرائيل بقرارات محكمة العدل بشأن غزة؟.. أستاذ قانون دولي يوضح

مصدر رفيع المستوى: لا صحة لتصريح خارجية إسرائيل بمسئولية مصر عن غلق معبر رفح

كتائب القسام تستهدف دبابات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا

كلمة للتاريخ| أبوالغيط يفضح جرائم الاحتلال.. ويؤكد: لا سلام بدون إقامة دولة فلسطين

مهلة أخيرة.. تفاصيل قرار الداخلية بشأن تقنين أوضاع الأجانب في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم غير متوقع.. سعر بيجاما آيتن عامر يثير الجدل

بالأسود.. إنجي علي تتألق في أحدث ظهور لها  

احترس| 5 عادات تسبب الغباء.. إحداهم منتشرة بين الجميع

مرض خطير يصيب الرجال ويمكن علاجه.. اكتشف أعراضه مبكرا

فيديو

مدام سما والجاردات.. مفاجآت بعد إغلاق "الصحة" لعيادة تجميل غير مرخصة

محمد صلاح وأزمات المنتخب.. تصريحات قوية وجريئة من حسام حسن| شاهد

عواصف ترابية ومثيرة للرمال .. طقس غريب اليوم وتحذير لتلك المناطق

تراجع أسعار الذهب والدولار معا.. ماذا يحدث في الأصفر والأخضر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-