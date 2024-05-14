كتائب القسام تستهدف دبابات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا

أعلنت كتائب القسام الزراع العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، استهداف دبابة إسرائيلية من نوع مركافاه بقذيفة "الياسين 105" شمال شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، عبر قناتها على تليجرام، إنها دكت تحشدات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة جباليا بقذائف الهاون من العيار الثقيل، كما استدفت أيضا القوات الإسرائيلية المتقدمة شمال المحافظة الوسطى بالقرب من جسر وادي غزة بقذائف الهاون.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام القيام بعملية مركبة من استهداف دبابة مركافاه بقذيفة "الياسين 105" وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح، والإجهاز على 7 جنود إسرائيليين.

وقالت كتائب القسام: "في عملية مركبة، تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابة مركافاه بقذيفة "الياسين 105" وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح، وبعدها أجهز مجاهدونا على 7 جنود إسرائيليين تواجدوا خلف الآلية المستهدفة من مسافة الصفر شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة".