كتائب القسام: ضربات موجعة ضد جنود الاحتلال في جباليا.. تفاصيل

أعلنت كتائب القسام الزراع العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، القيام بعملية مركبة من استهداف دبابة مركافاه بقذيفة "الياسين 105" وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح، والإجهاز على 7 جنود إسرائيليين.

وقالت كتائب القسام عبر قناتها على تليجرام: "في عملية مركبة، تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابة مركافاه بقذيفة "الياسين 105" وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح، وبعدها أجهز مجاهدونا على 7 جنود إسرائيليين تواجدوا خلف الآلية المستهدفة من مسافة الصفر شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة".

وفي واقعة آخر، أضافت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة ميركفاه 4 آخري بقذيفة "الياسين 105" متوغلة في شارع الداخلية الجديد شرق مدينة جباليا شمال القطاع.

وذكرت كتائب القسام أنها استهدفت جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" وما زالت النيران مشتعلة في الآلية المستهدفة حتى اللحظة في محيط مسجد هارون شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتم استهدفت كتائب القسام آليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة بقذائف الهاون.