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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تقصف قوات الاحتلال المتواجدة داخل معبر رفح

المقاومة تحارب الاحتلال
المقاومة تحارب الاحتلال

قالت كتائب القسام التابعة لحركة حماس انها قصفت قوات العدو الموجودة داخل معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني جنوب قطاع غزة بقذائف هاون، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكرت كتائب القسام أنها استهدفت ناقلة جند ودبابة صهيونيتين بعبوتي شواظ بمنطقة حي السلام شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما قام الاحتلال بقصف مدفعي عنيف قرب مدرسة شهداء الزيتون وسط حي الزيتون جنوب مدينة غزة و غارة إسرائيلية على وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وذكرت وزارة الصحة بغزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر وصل منها إلى المستشفيات 82 شهيدا و234 مصابا خلال 24 ساعة.

وأشارت وزارة الصحة بغزة إلى أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 35173 شهيدا و79061 مصابا منذ 7 أكتوبر.

24 ساعة 7 أكتوبر ارتفاع عدد ضحايا 8 مجازر ارتفاع عدد ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي احتلال الـ 24 ساعة الاحتلال العدوان الإسرائيلي الجانب الفلسطيني

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