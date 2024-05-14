سقوط قتـ لى وجرحى| القسام تنصب كمينا بنفق وتفجره في قوات صهيونية.. شاهد

أعلنت كتائب القسام التابعة لحركة حماس أنها نصبت كمينا في عين نفق تفجر في قوة هندسة صهيونية وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح في محيط محطة القدس شرق رفح، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



كما بثت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، فيديو لاشتباكات بين مقاتليها وقوات الاحتلال التي تشن هجوما على مخيم جباليا في قطاع غزة.

ويظهر مقاتلو الكتائب وهم يستهدفون دبابات وجنود جيش الاحتلال من مسافات قريبة، ومن وسط الأحياء والشوارع المدمرة بمخيم جباليا.



وأعلنت الكتائب في وقت سابق، أن “مقاتليها دمروا ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105″ وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح وهبوط الطيران المروحي لإجلائهم في منطقة حي السلام شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة”.

وأضافت في بيان آخر أن “مجاهديها تمكنوا من تفجير منزل تم تفخيخه مسبقا في قوة صهيونية خاصة، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، في شارع جورج، شرقي رفح، اضافة إلى استهداف دبابة إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105” خلف مسجد التابعين في المدينة نفسها.

كما أعلنت الكتائب استهداف ناقلة جند ودبابتين إسرائيليتين بعبوتي “شواظ” وقذيفة “الياسين 105” بمنطقة حي السلام ومحيط معبر رفح البري، لافتة إلى استهداف “قوات العدو المتواجدة داخل المعبر بقذائف الهاون”.

كما أعلنت “سرايا القدس” اليوم، الإجهاز على قوة إسرائيلية كبيرة بعد إيقاعها في كمين مركب بمخيم جباليا.

وقالت السرايا في بيان: “تمكن مجاهدونا من استدراج قوة كبيرة خاصة لكمين محكم ومركب في شارع سوق الذهب بمخيم جباليا والإجهاز عليها من نقطة صفر بالأسلحة المناسبة والعبوات الهندسية شديدة الانفجار وقذائف تي بي جي”.