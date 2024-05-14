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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عملية بطولية خطيرة.. كتائب القسام تكبد الاحتلال خسائر فادحة في مخيم جباليا

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، القيام بعملية مركبة استهدفت جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا.

وقالت كتائب القسام عبر قناتها على تليجرام، إنها قامت بعملية مركبة في نهاية شارع مدارس مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث استهدفت قوة إسرائيلية خاصة تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد.

وأضافت كتائب القسام: "فور إخلاء الجنود إسرائيليين لأسفل المنزل تم استهدافهم بعبوة مضادة للأفراد "رعدية" ووقعوا بين قتيل وجريح".

وتابعت: "وبعد وقت قصير تقدم عدد من مجاهدي القسام صوب المنزل وقاموا بتفجير عبوة مضادة للأفراد في مدخل المنزل وأوقعوا الجنود بين قتيل وجريح".

وقالت كتاب القسام إنه فور تقدم قوة إسرائيلية مدرعة لإنقاذ المصابين وانتشال القتلى استهدف المجاهدين دبابة مركفاه بقذيفة "الياسين 105" وفجروا دبابة مركفاه ثانية بعبوة شواظ.

كتائب القسام تستهدف دبابات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا

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كتائب القسام حماس الاحتلال الاسرائيلي مخيم جباليا غزة شمال قطاع غزة

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