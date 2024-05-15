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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بصواريخ رجوم.. كتائب القسام تتبني استهداف مستوطنة سديروت

صواريخ القسام
صواريخ القسام

أعلنت كتائب القسام الزراع العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" على مفترق الترنس في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام عبر قناتها على تليجرام، إنها قصفت مستعمرة سديروت بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114ملم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض صاروخين أطلقا من غزة نحو مستوطنة سديروت وغلاف غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابه على منصة “إكس”، إنه بعد التنبيه الذي تم تفعيله في محيط غزة قبل قليل، نجحت مقاتلات الدفاع الجوي الإسرائيلي في اعتراض إطلاقين صاروخيين عبرا من منطقة قطاع غزة.

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حماس مخيم جباليا غزة شمال قطاع غزة سديروت الاحتلال الاسرائيلي

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