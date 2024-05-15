كانا باتجاه سديروت.. جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخين من غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتراض صاروخين أطلقا من غزة نحو مستوطنة سديروت وغلاف غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابه على منصة “إكس”، إنه بعد التنبيه الذي تم تفعيله في محيط غزة قبل قليل، نجحت مقاتلات الدفاع الجوي الإسرائيلي في اعتراض إطلاقين صاروخيين عبرا من منطقة قطاع غزة.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن المقاتلات أعترضت الصاروخين دون وقوع إصابات.

منذ قليل، أفادت وسائل الإعلام الاسرائيلية، بإطلاق صفارات الإنذار تحسبا من الغارات الجوية في مستوطنة سديروت المجاورة لغزة ومستوطنتي إيبيم ونير آم القريبتين.

وذكر الإعلام الإسرائيلي، أنه تم إطلاق 3 صواريخ على مستوطنة سديروت وتم اعتراض اثنين منها.