رسميا.. جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي كبير في حزب الله |شاهد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اغتيال القيادي في حزب الله حسين إبراهيم ميكي عن طريق قصف جوي بطائرة مسيرة في لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه على مصنة إكس: "خلال الليل، هاجم الجيش الإسرائيلي، باستخدام طائرة تابعة لسلاح الجو، في منطقة تسور، حسين إبراهيم ميكي، القائد الميداني الكبير في الجبهة الجنوبية لـ حزب الله.

وأضاف جيش الاحتلال أن ميكي كان مسؤولاً عن تخطيط وتنفيذ العديد من المؤامرات والضربات ضد إسرائيل خلال الضربات الجارية.

https://x.com/idfonline/status/1790594270925123703

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله أن الاحتلال الإسرائيلي اغتال قياديًا في الحزب يدعى حسين مكي في صور جنوب لبنان.

وقالت وسائل إعلام لبنانية وإسرائيلية، إن مكي مقرب من محمد رضا زاهدي أبرز قادة الحرس الثوري الإيراني الذي اغتالته إسرائيل مؤخراً.

واحترقت السيارة التي استهدفتها إسرائيل بغارة نفذتها طائرة مسيّرة، بالكامل، ما أدى لمقتل حسين مكي واثنين من مرافقيه في مدينة صور اللبنانية.