اغتيال قيادي في حزب الله خلال غارة إسرائيلية جنوب لبنان | فيديو

قال مصدران أمنيان لبنانيان، إن قياديًا في حزب الله اللبناني استشهد في غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة بجنوب لبنان.

وذكر المصدران لوكالة "رويترز" للأنباء، أن قياديًا في حزب الله استشهد في ضربة جوية إسرائيلية على سيارة في صور بجنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للأنباء الرسمية اللبنانية، إن شخصين قتـ.ـلا مساء الثلاثاء في غارة شنتها طائرة مُسيَّرة إسرائيلية على سيارة جنوبي لبنان.

وأوضحت أن الغارة التي تم تنفيذها بطيران مُسيَّر استهدفت سيارة على طريق عام (صور – الحوش)، وأسفرت عن سقوط قتيلين. وقد توجهت سيارات الإسعاف للمنطقة المستهدفة.