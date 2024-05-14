حزب الله يعرض مشاهد من استهداف منطقة تجسس في موقع إسرائيلي |فيديو

نشر حزب الله في لبنان، اليوم الثلاثاء، مشاهد من عملية إستهداف وحدة الإدارة والتحكم للمنطاد التجسسي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة أدميت شمال فلسطين المحتلة.
وأضاف حزب الله عبر قناته على تليجرام، أنه استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.
وقال حزب الله: "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:50 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".