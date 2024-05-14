حزب الله يعرض مشاهد من استهداف منطقة تجسس في موقع إسرائيلي |فيديو

نشر حزب الله في لبنان، اليوم الثلاثاء، مشاهد من عملية إستهداف وحدة الإدارة والتحكم للمنطاد التجسسي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة أدميت شمال فلسطين المحتلة.

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وأضاف حزب الله عبر قناته على تليجرام، أنه استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وقال حزب الله: "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:50 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".

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