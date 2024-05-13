حزب الله يعلن استهداف مبنيين بهما جنود الاحتلال على حدود لبنان.. تفاصيل

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الاثنين، استهداف مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة ‏واصابوها ‏إصابة مباشرة.‏

وقال حزب الله في لبنان عبر قناته على تليجرام: "دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ورداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ‌‌‏على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية واخرها في بلدة العديسة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة ‏واصابوها ‏إصابة مباشرة.‏

وعرض حزب الله مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية موقع الجرداح التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

https://t.me/mmirleb/3866