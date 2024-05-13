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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعرض فيديو لاستهداف دبابة إسرائيلية داخل ثكنة عسكرية.. شاهد

حزب الله
حزب الله

عرض حزب الله في لبنان، اليوم الاثنين، مشاهد من عملية استهداف دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا في ثكنة يفتاح التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة.

https://t.me/mmirleb/3859

وأعلن حزب الله، عبر قناته على تليجرام، استهداف غرفة مجهزة بالمعدات التجسسية جانب موقع الجرداح؛ إلى جانب نصب كمينا ناريا لقوة من جنود الاحتلال.

وقال حزب الله في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وعند دخول ‏عدد ‏من جنود العدو من طاقم الجمع الحربي إلى غرفة مجهزة بالمعدات التجسسية جانب موقع الجرداح ‏عند الساعة 01:20 من ظهر يوم الاثنين 13-5-2024 استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏بالأسلحة ‏الموجهة وتمّ تدميرها وإيقاع من فيها بين قتيل وجريح".

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