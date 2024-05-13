حزب الله يستهدف خيمة لجنود الجيش بطائرة مسيرة انتحارية في "بيت هليل"

أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الإثنين، بإصابة خيمة لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بطائرة مسيّرة انتحارية أطلقها حزب الله من لبنان على مستوطنة "بيت هليل" بعد فشل الطائرات الحربية باعتراضها.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن طائرتين بدون طيار محملتين بالمتفجرات أطلقتا من لبنان ضربتا منطقة قريبة من مستوطنة بيت هليل شمالي إسرائيل.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، لا توجد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

ولم تنطلق صفارات الإنذار في أي بلدة خلال الهجوم.

وأطلق حزب الله عشرات الطائرات بدون طيار المتفجرة على شمال إسرائيل في الأشهر الأخيرة، على الرغم من أنه لم يعلن على الفور مسؤوليته عن الهجوم الأخير.