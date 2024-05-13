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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعلن شن 3 عمليات عسكرية خطيرة ضد جنود الاحتلال |تفاصيل

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، أنه نفذ 3 عمليات عسكرية ضد قواعد وجنود الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة على الحدود مع لبنان.

وقال حزب الله في بيان له، عبر قناته على تليجرام، إنه دعمًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نفذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي.

القطاع الشرقي

  • الساعة 14:10 استهداف ‏آلية عسكرية تحمل تجهيزات تجسسية إضافة إلى استهداف تجهيزات فنية أخرى في ثكنة هونين ‏المسماة "راميم" بالصواريخ الموجهة وإصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدمير الآلية ‏والتجهيزات الأخرى.
  • الساعة 16:25 استهداف انتشار لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏بالصواريخ الثقيلة الجديدة (جهاد مغنية) وإصابته إصابة مباشرة.

القطاع الغربي

  • الساعة 19:35 استهداف ‏التجهيزات التجسسية في موقع المالكية بالصواريخ الموجهة وإصابتها إصابة مباشرة.

حزب الله يعلن استهداف موقع رويسة القرن الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة

حزب الله يستهدف التجهيزات التجسسية الإسرائيلية المستحدثة في موقع جلّ العلام

حزب الله لبنان الاحتلال الاسرائيلي غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي

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