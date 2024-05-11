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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعلن استهداف موقع رويسة القرن الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة

أهداف إسرائيلية تم
أهداف إسرائيلية تم قصفها بواسطة صواريخ حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهدف بالصواريخ موقع رويسة القرن الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية انه تم إطلاق صاروخين باتجاه موقع زبدين الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة جنوبي ‎لبنان.

فيما أعلن حزب الله اللبناني استهداف التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع جلّ العلام بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

صوائخ حزب الله تجاه مواقع إسرائيلية

ونجحت عناصر حزب الله اللبناني في تمام الساعة 7:10 من صباح اليوم في استهداف دشم ‏وتحصينات وحامية موقع راميا بالأسلحة الصاروخية المباشرة والموجهة وقذائف المدفعية ‏وأصابوها إصابة مباشرة.‏

وفي وقت سابق؛ قصف حزب الله اللبناني بعشرات صواريخ الكاتيوشا قاعدة خربة ماعر الإسرائيلية أثناء تجمع جنود العدو لرفع أضرار الاستهداف الأول.

كما استهدف حزب الله معدات تجسسية مستحدثة في موقع مسكاف عام “الإسرائيلي” قرب الحدود مع لبنان".

حزب الله موقع ‏رويسة القرن الإسرائيلي زبدين الإسرائيلي مزارع شبعا قاعدة خربة ماعر

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