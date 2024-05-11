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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يستهدف التجهيزات التجسسية الإسرائيلية المستحدثة في موقع جلّ العلام

ارشيفي
ارشيفي

أعلن حزب الله اللبناني استهداف التجهيزات التجسسية الإسرائيلية المستحدثة في موقع جلّ العلام بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

نجحت عناصر حزب الله اللبناني في تمام الساعة 7:10 من صباح اليوم في استهداف دشم ‏وتحصينات وحامية موقع راميا بالأسلحة الصاروخية المباشرة والموجهة وقذائف المدفعية ‏وأصابوها إصابة مباشرة.‏

وفي وقت سابق؛ قصف حزب الله اللبناني بعشرات صواريخ الكاتيوشا قاعدة خربة ماعر الإسرائيلية أثناء تجمع جنود العدو لرفع أضرار الاستهداف الأول.

كما استهدف حزب الله معدات تجسسية مستحدثة في موقع مسكاف عام "الإسرائيلي" قرب الحدود مع لبنان".

واستهدف حزب الله اللبناني في وقت سابق مركزاً ‏قيادياً مستحدثا للعدو "الاسرائيلي" في مستعمرة نطوعة بقذائف المدفعية حيث تم إصابته إصابة مباشرة.

وذكر  حزب الله اللبناني في وقت سابق أمس انه استهدف قوة لجنود إسرائيليين قرب موقع "راميا" بقذائف المدفعية.

واستهدف حزب الله اللبناني ‌‏الأربعاء الماضي مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصاروخ بركان من العيار الثقيل ‏واصابوه إصابة مباشرة.‏

وبحسب البيان اللبناني؛ فقد جاء ذلك دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو ‌‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين.

وكانت عناصر حزب الله اللبناني قصفت بعد ظهر  الأربعاء الماضي بالصواريخ ‌‏الموجهة موقع المالكية حيث أصابوه ‏إصابة مباشرة.

ووفق البيان الصادر عن حزب الله اللبناني؛ فأن ذلك القصف جاء بعد رصد ‌‌‏ومتابعة لحركة جنود العدو الإسرائيلي في موقع المالكية.

وذكر البيان أن ذلك الهجوم جاء دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

وأشار البيان الي ان الهجوم علي موقع المالكية جاء بالتزامن مع دك المجاهدون الموقع بقذائف المدفعية واوقعوا أفراد حاميته ‏بين ‏قتيل وجريح.

كما استهدفت العناصر التجهيزات التجسسية ‏لقوات الاحتلال بذات الموقع حيث تم تدميرها بشكل كامل.

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