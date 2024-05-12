تقارير لبنانية: حزب الله يقرر الانسحاب من الحدود مع إسرائيل

أفاد موقع "ديار" الإخباري اللبناني أن حزب الله يخطط لتحول استراتيجي تدريجي في قتاله ضد إسرائيل، وفقًا لمصدر في حزب الله، سيشمل انسحاب معظم مقاتليه من الخطوط الأمامية، باستثناء وحدات الاستطلاع والاستخبارات العاملة بالقرب من الحدود مع دولة الاحتلال، إسرائيل.

وفي وقت سابق، أقر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بتغير أداء مقاتلي الحزب على جبهة جنوب لبنان، معلناً إجراء تعديلات كي يكون هناك إنجاز مهم.

ويقاتل الحزب إسرائيل على طول الحدود الجنوبية اللبنانية منذ 8 أكتوبر الماضي، أي بعد يوم واحد على انطلاق عملية طوفان الأقصى في غزة.