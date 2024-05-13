جيش الاحتلال يعلن تدمير منصتي صواريخ لـ حزب الله في لبنان |شاهد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي استهدفت منصتين للصواريخ تابعتين لـ حزب الله في منطقة عيتا الشعب جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه على منصة إكس، إنه نتيجة للغارة الجوية تم الكشف عن عمليات إطلاق وانفجارات فرعية من منصة الإطلاق مما يدل على وجود صواريخ كانت معدة للإطلاق.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه في وقت سابق من اليوم، تم رصد عدد من الصواريخ التي عبرت من لبنان باتجاه عدة مناطق شمال البلاد، دون وقوع إصابات.

ونشر جيش الاحتلال فيديو لقصف منصات إطلاق الصواريخ التابعة لـ حزب الله في لبنان.

https://x.com/idfonline/status/1790056262291374248