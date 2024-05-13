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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن إصابة 12 جنديا وموظفا تابعين له في معارك غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه في الليلة الماضية أصيب جندي من الجيش الإسرائيلي في كتيبة روتم من لواء جفعاتي، بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه على منصة إكس، أنه تمت إصابة مقاتلان أيضا من الكتيبة 51 من لواء جولاني، بجروح خطيرة نتيجة لحادث عملياتي في منطقة حدود غزة، بالقرب من نير آم.

ووفقا لجيش الاحتلال، تم إجلاء المقاتلين والمدنيين لتلقي العلاج الطبي في أحد المستشفيات، وتم إبلاغ عائلاتهم.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا، أنه تمت إصابة جنديان، اليوم الاثنين، من وحدة يحلم بجروح خطيرة خلال معركة جرت في جنوب قطاع غزة.

كما أعلن جيش الاحتلال إصابة موظف في إحدى شركات المقاولات التابعة لـ وزارة الدفاع الإسرائيلية كان في مهمة في المنطقة بجروح خطيرة، وأصيب موظفان آخران كانا في مهمة في المنطقة بجروح طفيفة جنوب قطاع غزة.

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