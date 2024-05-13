جيش الاحتلال يعلن إطلاق صاروخين من غزة في جنوب إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه تم إطلاق صاروخين من قطاع غزة في جنوب إسرائيل قبل فترة قصيرة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تم إطلاق احد الصاروخين على المستوطنة الحدودية ميفالسيم، بينما تم إطلاق الصاروخ الثاني على مستوطنة نتيف عشرة. ودوت صفارات الإنذار في كلتا المستوطنتين.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن كلا الصاروخين أصابا مناطق مفتوحة، ولا توجد تقارير عن إصابات أو أضرار.

أفادت وسائل الإعلام الاسرائيلية، اليوم الاثنين، بإطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات الجليل الغربي.

ووفقا لإذاعة الجيش الاسرائيلي دوت صفارات الإنذار في الجليل الغربي بسبب مخاوف من اختراق طائرة معادية.

أفادت وسائل الإعلام العبرية، مساء أمس الأحد، بإطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الشمالية بالقرب من الحدود مع لبنان جراء تسلل طائرات بدون طيار.