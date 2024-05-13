جيش الاحتلال يطلب إخلاء مستشفى الكويت التخصصي في رفح الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الإثنين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلب من النازحين الفلسطينين إخلاء مستشفى الكويت التخصصي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن عدد من الفلسطينيين استشهدوا، وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، في تجدد قصف الاحتلال المدفعي والجوي على مخيم جباليا وجباليا البلد شمال قطاع غزة.

وقالت السلطات الصحيفة في غزة، إن شهيدين وعددا من الجرحى وصلوا إلى مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، جراء قصف الاحتلال منازل المواطنين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأضافت المصادر، أن عدد من الشهداء ارتقوا وأصيب آخرون جراء غارة أمام جمعية بيت الخير في شارع النزهة في جباليا البلد.

وأفادت طواقم الدفاع المدني والإسعاف الفلسطيني، بانتشال جثمان 20 شهيدا في جباليا، وتم نقلهم إلى مستشفى كمال عدوان.

وقالت وسائل الإعلام، أن قوات الاحتلال حاصرت واقتحمت مراكز الإيواء، وأجبرت مئات النازحين إلى التوجه لغرب مدينة غزة.

وأضافت، أن طيران ومدفعية الاحتلال استهدفت منازل المواطنين في مخيم جباليا، وجباليا البلد شمالي قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير عدد كبير منها.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,034 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78,755 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.