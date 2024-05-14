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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يشن غارات جوية على مبانٍ تابعة لـ حزب الله جنوب لبنان

لبنان
لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي قصفت مباني عسكرية تابعة لـ حزب الله في منطقتي عيتا الشعب وقرية كلا جنوب لبنان.

ووفقا لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابه على منصة إكس، فإنه تم خلال النهار رصد عدد من الصواريخ المضادة للدبابات في منطقة الأدمية في الجليل الغربي.

ونتيجة لذلك، أصيب جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي بجراح متوسطة و4 جنود آخرين بجروح طفيفة.

وأشار جيش الاحتلال، إلى أنه تم إجلاء الجنود لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وتم إبلاغ عائلاتهم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة جوية على بلدة عيتا الشعب.

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