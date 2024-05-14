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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منطاد تجسسي.. حزب الله يقصف 3 أهداف إسرائيلية

سقوط منطاد تجسسي
سقوط منطاد تجسسي

أعلن حزب الله اللبناني استهدافه بالأسلحة الصاروخية ثلاثة ‏أهداف وذلك بعد  تتبع لحركة المنطاد التجسسي الذي يرفعه العدو فوق ‏مستعمرة أدميت للمراقبة والتجسس على لبنان.

 

وذكر الحزب في بيان له أن الأهداف هي قاعدة إطلاقه التي دمرت مع آلية التحكم به، وطاقم إدارته الذي أصيب بشكل ‏مباشر ووقع أفراده بين قتيل وجريح.

وكانت وسائل إعلام قطرية ذكرت انه تم إطلاق صاروخين باتجاه موقع زبدين الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة جنوبي ‎لبنان.

فيما أعلن حزب الله اللبناني استهداف التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع جلّ العلام بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

ونجحت عناصر حزب الله اللبناني  في استهداف دشم ‏وتحصينات وحامية موقع راميا بالأسلحة الصاروخية المباشرة والموجهة وقذائف المدفعية ‏وأصابوها إصابة مباشرة.‏

وفي وقت سابق؛ قصف حزب الله اللبناني بعشرات صواريخ الكاتيوشا قاعدة خربة ماعر الإسرائيلية أثناء تجمع جنود العدو لرفع أضرار الاستهداف الأول.

كما استهدف حزب الله معدات تجسسية مستحدثة في موقع مسكاف عام "الإسرائيلي" قرب الحدود مع لبنان".

واستهدف حزب الله اللبناني في وقت سابق مركزاً ‏قيادياً مستحدثا للعدو "الاسرائيلي" في مستعمرة نطوعة بقذائف المدفعية حيث تم إصابته إصابة مباشرة.

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