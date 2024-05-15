621 صهـ.ونيا.. ارتفاع حصيلة قـ.تلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أفادت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحرب على قطاع غزة إلى 621.

وقالت القناة العبرية إن 273 عسكريا إسرائيليا قتلوا في معارك غزة منذ بدء الاجتياح البري.

وصباح اليوم ، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل جندي خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأمس أعلن جيش الاحتلال إصابة تسعة جنود بينهم أربعة بجراح خطيرة خلال "المعارك العنيفة" داخل قطاع غزة".

وكان جيش الاحتلال قد أعلن قبل أيام عن سقوط 5 جنود من الكتيبة 931 في لواء ناحال خلال معارك بغزة، 4 منهم قتلوا من جراء تفجير عبوة ناسفة.