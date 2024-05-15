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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سامح شكري يفضح التعنت الإسرائيلي في المفاوضات وعرقلة المساعدات الإنسانية إلى غزة

سامح شكري
سامح شكري

قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، إن مبادرة السلام العربية تمثل الخيار الاستراتيجي للعالم العربي لتحقيق السلام، لافتا إلى أنه لا توجد إرادة سياسية إسرائيلية لقبول مبادرة السلام وحل الدولتين.

وأضاف شكري في تصريحات لشبكة سكاي نيوز عربية، أن التصريحات الإسرائيلية بشأن رفض حل الدولتين تحتاج إلى تضافر الجهود الدولية للخروج من هذه الأزمة.

وأوضح وزير الخارجية، أن الموقف المصري في ما يتعلق باتفاقية السلام مع إسرائيل مرتبط بتطورات الأحدث والمصالح المصرية.

وكشف شكري في تصريحاته، أن العرض المصري للتهدئة تم تقديمه بعد مراجعة الوسطاء وتلبية مطالب الطرفين لكن إسرائيل لم تقبل به، لافتا إلى أن مصير الهدنة في غزة متوقف على رغبة الطرفين، وأن حماس أبدت رغبتها في الوصول إلى تفاهم.

على جانب آخر، أشار سامح شكري إلى أنه لا يمكن القبول بتعريض شاحنات المساعدات والعاملين عليها للخطر، وعلى إسرائيل وقف العمليات العسكرية في معبر رفح، مشددا على أنه يجب إدخال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح لكن دخول القوات الإسرائيلية للمعبر عرقل وصول المساعدات.

وحمل شكري إسرائيل مسؤولية عدم دخول شحنات المساعدات إلى غزة، قائلا إنه على إسرائيل تحمل مسؤوليتها كدولة احتلال وإدخال المساعدات إلى غزة عبر المعابر التي تربطها بالقطاع.

وتسأل شكري: لماذا تغلق إسرائيل معابرها مع غزة إن لم تكن تمارس سياسة التجويع وهذا يعد جريمة حرب؟، مضيفا أنه لا يمكن إدخال المساعدات عبر معبر رفح في ظل وجود عمليات عسكرية فيه.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن مجلس الأمن الدولي حدد آلية لإدخال المساعدات لقطاع غزة، ويجب احترام القرارات الدولية.

كما شدد شكري في تصريحاته لـ سكاي نيوز عربية، على أن التصريحات الإسرائيلية بشأن التنسيق مع مصر بخصوص العمليات العسكرية في رفح غير صحيحة.

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