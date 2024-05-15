سامح شكري: مصر طالبت بوقف إطلاق النار والتصدي للتهجير منذ بداية أحداث غزة

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر منذ البداية تطالب بوقف إطلاق النار في غزة والتصدي لكل محاولات التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وأن إنهاء الحرب في غزة يتصدر أولويات القادة العرب في قمة المنامة.



وأوضح وزير الخارجية، أن تحركنا نحو محكمة العدل الدولية احتراما للقانون الدولي لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وأننا نطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ملموسة توقف إسرائيل عن هذه الحرب، وأنه حتى الآن لا نرى ترجمة أقوال المجتمع الدولي إلى أفعال.



وأشار إلى أن أزمة غزة تخيم على أعمال القمة العربية، وأن دعم القضية الفلسطينية وحل الدولتين ودعم السلطة الفلسطينية من المقرر أن ينعكس في مقررات قمة المنامة، وأن مبادرة السلام العربية ما زالت حاضرة كأساس استراتيجي يضمن حل الدولتين، وأن تصريحات الحكومة الإسرائيلية الراهنة لا تعكس إرادتها نحو السلام.