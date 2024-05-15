بنك القاهرة يحصل علي تمويل بـ100 مليون دولار من IFC لدعم المشروعات المتوسطة

وقع بنك القاهرة ومؤسسة التمويل الدولية IFC إتفاقيتى تعاونب قيمة 100 مليون دولار ،لتوسيع نطاق دعم محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالبنك ودعم عمليات التجارة الخارجية.

وبموجب التعاون، سيحصل بنك القاهرة على قرض بقيمة 50 مليون دولار يتم توجيهها لصالح تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتي تعد قاطرة النمو الاقتصادي، ومن المقرر أن يتم توجيه نصف قيمة التمويل للمشروعات المملوكة أو المدارة بواسطة السيدات.

كما تمنح مؤسسة التمويل الدولية بنك القاهرة حد ائتماني اّخر بقيمة 50 مليون دولار أمريكي في إطار برنامجها العالمي لتمويل التجارة ، ومن خلال هذا الحد تستطيع المؤسسة ضمان عمليات البنك التجارية المختلفة حول العالم .

وأعرب طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة عن إعتزازه بالشراكة المثمرة مع "مؤسسة التمويل الدولية"، والتى تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية فى الأداء والرؤية المستقبلية لبنك القاهرة، إلى جانب تأكيد الدور الريادى للبنك فى مجال مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى تستحوذ على أولوية كاملة ضمن إستراتيجية البنك وخططه التوسعية.

وتابع فايد أن الإتفاقيات الجديدة تسهم فى تعزيز الفرص التمويلية لتلك النوعية من المشروعات بإختلاف أحجامها، ومن ضمنها المشروعات المملوكة والمدارة بواسطة السيدات، مما يؤدي الي خلق مزيد من فرص العملالجديدة، فضلاً عن دورها الفعال فى تعزيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى دور تلك الإتفاقيات فى دعم وزيادة حجم العمليات التجارية لبنك القاهرة.

وقال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، "إن تعاون مؤسسة التمويل الدولية مع بنك القاهرة لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل التجارة لتعزيز الصادرات والواردات المصرية دليل على التزامنا بدعم الأهداف التنموية لمصر والتي تتماشى مع استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية لمصر التي تهدف إلى خلق فرص العمل ورفع مستوى المعيشة لدفع النمو الاقتصادي بما يضمن تحقيق المساواة بين الجنسين.

فيما أكد بهاء الشافعى نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى أن الإتفاقيتين تمثلان استكمال لجهود بنك القاهرة فى دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبصفة خاصة رائدات الأعمال لتمكين المرأة على كافة المستويات لا سيما فى مجال التمكين الإقتصادى بما يتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة لدعم المرأة تحقيقاً لأهداف الشمول المالى.

وأشاد أيمن خطاب رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة بأهمية الدور الذى تقوم به المؤسسات المالية متعددة الجنسيات فى توفير التمويل اللازم للسوق المحلي، موضحاً أن البنك يعمل وفقاًلخطة طموحة للتوسع معها بما يصب فى تحقيق أهداف البنك وخططه التوسعية.