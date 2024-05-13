بنك القاهرة يطرح شهادة إدخار ثلاثية بعائد متغير 27%.. تفاصيل

طرح بنك القاهرة شهادة ادخار جديدة لمدة 3 سنوات، بعائد متغير يصل إلى 27% يصرف شهريًا.



ويتيح البنك إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة 90% من القيمة الإسمية علي ألا يقل سعر العائد عن 2% فوق سعر العائد المعلن وقت منح القرض .



وأفاد البنك عبر موقعه الرسمي أن الشهادة متاحة للأفراد فقط، والحد الأدنى هو 1000 جنيه ومضعافاتها، علما بأنه لا يوجد حد أقصى للإصدار.



ومن القواعد المنظمة للاسترداد قبل تاريخ الاستحقاق، بعد ستة أشهر وحتى سنة : 9.25%، خلال السنة الثانية : 8.75%، خلال الثالثة : 8.25%، وفقا لموقع البنك.