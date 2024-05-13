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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الضرائب: عدم إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية مخالفة لقانون الإجراءات الموحد

صدى البلد

طالبت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين والمكلفين الملزمين بالمرحلة ( الرابعة) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى بالالتزام بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه والسلع المباعة للمستهلك النهائى ، وذلك اعتبارًا من 15 مايو 2024، مُشددة على ضرورة التزامهم بشروط التشغيل التكنولوجي المُحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية .

ويمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني  من خلال الرابط التالى :
https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry

وأكدت  ضرورة التزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد مخالفة لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد تستوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون ، لافتًة إلى أن المصلحة لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأضافت " رشا عبد العال " أن مصلحة الضرائب  تقوم بتنظيم ندوة أون لاين يوميًا في تمام الساعة السابعة مساء ، للممولين الملزمين بالمرحلة ( الرابعة) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى ، كما يقوم مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة بالتواصل مع هؤلاء الممولين من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والاتصالات الهاتفية ، لإعلامهم بموعد ورابط حضور هذه الندوات ،والتي يستمر تنظيمها حتى 14 مايو الجاري، موضحة أن المصلحة قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الايصال الالكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب ، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني ، كما وفرت رابط على الموقع الالكتروني  يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الالكترونى من خلال (دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني) على الرابط التالي : 
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

ويستطيع الممولون الملتزمون بمنظومة الايصال الالكتروني متابعه كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى والتعامل معها وكذلك الأدلة التوعوية ،والتحديثات لكافة المعلومات التي تدعم الممولين من خلال الدخول على  بورتال مصلحة الضرائب المصرية ثم  دليلك للتعامل مع  منظومة الإيصال الالكتروني .

كما يمكن ارسال الاستفسارات الفنية على الايميل 
[email protected]

جدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يقوم بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات على الخط الساخن ١٦٣٩٥ ، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن ١٦١٨٩ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

الاجراءات الضريبية الموحد الإيصالات الإلكترونية الخزانة العامة للدولة الرسائل النصية القصيرة الضريبية الإلكترونية الضرائب المصرية

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