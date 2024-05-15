أرقام صادمة من الصحة الفلسطينية عن ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أكدت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 60 شهيدا و80 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقالت الصحة الفلسطينية، أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 35233 شهيدا و79141 مصابا منذ 7 أكتوبر".

وفي سياق متصل، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستجابة لدعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأخيرة إلى وضع "خطة واضحة وملموسة لمستقبل غزة". وشدد نتنياهو على أن المناقشات حول مستقبل غزة سابقة لأوانها حتى يتم هزيمة حماس.

وخلال بيان صدر مؤخرا نقلته رويترز، سلط بلينكن الضوء على ضرورة وجود خطة استراتيجية لغزة، محذرا من فراغ السلطة الذي قد يؤدي إلى الفوضى.

وأشار إلى الأثر السلبي للعملية الإسرائيلية المحدودة في رفح على الأوضاع الإنسانية، مشددا على الحاجة الملحة لاستعادة القدرة التشغيلية لمعبر رفح.