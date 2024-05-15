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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مغاورى: القمة العربية فى البحرين ستبحث جرائم الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة

غزة
غزة

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، إن وزير الخارجية سامح شكري أكد في تصريحاته رفض مصر القاطع لسياسة ليّ الحقائق التي تتبعها إسرائيل بالتنصل من مسئوليتها عما يحدث داخل الأراضي المحتلة، في الوقت التي تحاول أن تحمل مصر هذه المسئولية وهو ما رفضته مصر مرارًا وتكرارًا.

وأضاف "مغاوري"، خلال مداخلة هاتفية له بقناة "إكسترا نيوز"، أن وزير الخارجية سامح شكري أكد أن سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح والعمليات العسكرية التي تمارسها في محيط المعبر والتي تُعرِّض العاملين في مجال الإغاثة وسائقي الشاحنات للمخاطر، هي السبب الحقيقي في عدم القدرة على إدخال هذه المساعدات، فكيف يتسنى إدخال المساعدات في الوقت الذي تتحكم فيه قوات الاحتلال على الجانب الآخر من المعبر وتهدد حياة الذين سيعبرون إلى الجانب الآخر.

وأوضح أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني بكل المقاييس الأخلاقية ومقاييس القوانين الدولية هي جرائم حرب يجب أن تُعاقب عليها إسرائيل أمام المحاكم الدولية، لافتًا إلى أن القمة العربية في البحرين ستبحث جرائم الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

سامح شكري وزير الخارجية إسرائيل الأراضي المحتلة مصر

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