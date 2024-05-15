وزارة الصحة في غزة: ارتفاع أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 35,233 شهيدا

نشرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 221 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان لها، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 60 شهيدا و80 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني في غزة الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 35,233 شهيد و79,141 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.