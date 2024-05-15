مبروك يا سمسم | العوضي يغازل ياسمين عبد العزيز بمنشور مثير

هنأ الفنان أحمد العوضي طليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز على إعلانها الجديد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

العوضي يغازل ياسمين عبد العزيز

وكتب العوضي في التعليقات: "مبروك ياسمسم إعلان طرش".

لترد ياسمين عبد العزيز:الله يبارك فيك ياعوضيكوا".

كما تبادل كلا منهم وضع القلوب الحمراء تعبيراً عن الامتنان

إعلان ياسمين عبد العزيز:

تقود الفنانة ياسمين عبد العزيز الحملة الإعلانية الجديدة لإحدى شركات المحمول، إذ تقدم أغنية بالتعاون مع المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة.

ونشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، برومو أغنيتها الجديدة، إذ كتبت عليها: أنا من دلوقتي مش هعمل غير اللي أنا عايزاه قريبا.

وظهر في البرومو الذي نشرته الفنانة ياسمين عبد العزيز، صوت المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة.