بعد أنباء عودتهم.. 10 صور رومانسية جمعت ياسمين عبد العزيز والعوضي

تداول رواد السوشيال ميديا، أنباء عن عودة الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي مرة أخرى بعد الطلاق.

كما صرحت الفنانة ياسمين عبد العزيز، خلال استضافتها في برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس، أنها ما زالت تحب الفنان أحمد العوضي بشكل كبير.

كما تحرص الفنانة ياسمين عبد العزيز، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالتها.

وتفضل الفنانة ياسمين عبد العزيز، ارتداء الملابس الكاجوال والفساتين الأنيقة التي تكشف جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية تميل ياسمين عبد العزيز، إلى اختيار المكياج بألوان غير تقليدية تكشف جمال عيونها، وتفضل الوان الشعر البنية الفاتحة التي تتناسب مع لون بشرتها.

وإليكم صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي