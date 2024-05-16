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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

أسخن ساعات شهر مايو.. تحذير عاجل من الأرصاد للملاحة البحرية والمواطنين| تفاصيل

الطقس اليوم
الطقس اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه اعتبارًا من اليوم، الخميس 16 مايو 2024، ستتعرض البلاد لموجة حارة مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على معظم المناطق، مما يشير إلى بداية لموجة شديدة الحرارة تشمل جميع الأنحاء، ونتوقع أن نشهد أشد أيام شهر مايو حرارة.

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الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة اليوم الخميس حاجز الـ40 درجة مئوية في جنوب البلاد خلال ساعات النهار. 

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس القطنية الفضفاضة خلال النهار، والإكثار من شرب المياه طوال اليوم، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء غطاء للرأس عند الخروج.

أما بخصوص حالة الطقس اليوم، فسيكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلا على السواحل الشمالية، ومائلا للبرودة ليلًا في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدلا في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس هي: 32 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، 32 درجة في المدن الساحلية، وترتفع إلى 35 درجة مئوية في شمال الصعيد.

وأصدرت الأرصاد الجوية تحذيرًا بحريًا بشأن حالة الطقس اليوم، حيث ستشهد حركة الملاحة البحرية اضطرابًا في خليجي السويس والعقبة والبحر الأحمر، مع ارتفاع الموج إلى ما بين 2.5 و4 أمتار.

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كما من المتوقع تكوّن الشبورة المائية على عدة طرق زراعية وسريعة وقريبة من المسطحات المائية. 

وقد أوصى خبراء الأرصاد الجوية سائقي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة وتخفيف السرعة على هذه الطرق لتجنب الحوادث الناتجة عن انخفاض الرؤية، وذلك للحفاظ على سلامة المارة والركاب.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية نشاطًا للرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، حيث من المتوقع أن تكون مثيرة للرمال والأتربة في مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد بشكل متقطع.

وفي ذلك الإطار، صرحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستتأثر بموجة حارة ناتجة عن امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يزيد من فترات سطوع أشعة الشمس ويساهم في ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى وجود كتل هوائية صحراوية.

وأوضحت الدكتورة منار غانم أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستتجاوز 36 درجة مئوية الأسبوع المقبل، وأن الأجواء ستكون شديدة الحرارة في مناطق جنوب الصعيد، حيث ستتجاوز درجات الحرارة 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في مصر:

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجات الحرارة العظمى 33 درجة، الصغرى 19 درجة.
  • السواحل الشمالية: درجات الحرارة العظمى 32 درجة، الصغرى 18 درجة.
  • جنوب سيناء: درجات الحرارة العظمى 33 درجة، الصغرى 19 درجة.
  • شمال ووسط الصعيد: درجات الحرارة العظمى 35 درجة، الصغرى 20 درجة.
  • جنوب الصعيد: درجات الحرارة العظمى 38 درجة، الصغرى 24 درجة.
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