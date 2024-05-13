جو ربيعي.. الأرصاد تبشر بأحوال الطقس حتي هذا الموعد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال هذه الأيام يوجد مزيدا من الإحساس بالأجواء الربيعية خلال فترة النهار والليل، مشيرة إلى أن قيم درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية بحوالي درجة إلى درجتين، نتيجة تأثرنا بمنخفض جوي موجود فى طبقات الجو العليا.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن مصادر الكتل الهوائية معظمه قادم من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، موضحة أن الأجواء خلال فترة النهار ما بين المائلة للحرارة إلى الحارة، خاصة مع وجود أشعة الشمس بمعظم محافظات الجمهورية، ومعتدلة بشكل كبير فى المناطق الساحلية.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال فترات الليل تبدأ الانخفاض فى قيم درجات الحرارة، والإحساس بالبرودة خلال فترة الليل المتأخر أو الصباح الباكر، خاصة فى المحافظات الشمالية والمدن الجديدة والمحافظات التي لها ظهير صحراوى بشكل كبير.

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح بمعظم المحافظات، يساعد على الإحساس بالانخفاض، لافتة إلى أن الأجواء الربيعية مستمرة حتي يوم الخميس القادم.