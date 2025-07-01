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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب دقوا الشماسي.. نصف مليون جنيه تعويضا لورثة عبد الحليم حافظ

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

ألزمت المحكمة الاقتصادية، الشركة المنتجة لإعلان "دقوا الشماسي" المذاع في عام 2024 بأداء مبلغ نصف مليون جنيه لصالح ورثة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء استغلال أغنية العندليب في الإعلان.

وقال المستشار ياسر قنطوش، محامي ورثة العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، إن المحكمة ألزمت الشركة المنتجة بدفع مبلغ التعويض كاملاً، مشيرًا إلى أن المبلغ سيتم توزيعه بين الورثة وفقًا لما تقرره الفريضة الشرعية، مشيرا إلى أن الحكم الصادر من المحكمة يعكس احترام القانون لحقوق الملكية الفكرية وعدم جواز استغلال الأعمال الفنية دون الرجوع إلى أصحاب الحقوق الأصليين أو ورثتهم الشرعيين.

كما أكد على أن قرار المحكمة جاء منصفًا لاحترام القانون المتعلق بحقوق الملكية الفكرية، للحد من استغلال غير القانوني للأعمال الفنية، دون الحصول على إذن مسبق من الورثة الشرعيين، المنوط بهم منح الإذن للاستخدام القانوني للأعمال الأصلية للفنانين القدامى والراحلين.

وكان تقدم قنطوش محامي ورثة الفنان عبدالحليم حافظ بدعوى ضد الشركة المنتجة للإعلان للمطالبة بوقفه مستندا أنه استخدم أغنية خاصة (دقوا الشماسي) بأداء عبدالحليم حافظ وعرضها بأسلوب فيه تشويه للأغنية وتحريف لأدائه الغنائي والتمثيلي مما أثار غضب واستياء الورثة".
وأضاف أن الإعلان الذي تم بثه على الفضائيات من شأنه تغيير هوية العندليب، وتقدم إلى هيئة المحكمة بـ"فلاش ميموري" تحوي أغاني للفنان الراحل تثبت صحة حديثه وأن الإعلان المذاع من شأنه الإضرار بتاريخ الفنان الرحل".

وفي وقت عرض الإعلان عام 2024 أمر ﻗﺎﻀﻰ اﻷﻤور اﻟوﻗﺘﻴﺔ بالمحكمة الاقتصادية وقف عرضه وأمرت المحكمة بانتداب خبير مختص بشؤون الملكية الفكرية للمقارنة بين ما جاء في الإعلان محل الشكوى والأغنية الشهيرة مع بيان عما إذا كان هناك تعد على حقوق الملكية الفكرية من عدمه.

المحكمة الاقتصادية دقوا الشماسي الفنان الراحل عبد الحليم حافظ

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