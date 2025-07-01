الاحتلال يقتحم بلدة كفر الديك ويداهم منازل الفلسطينيين

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء باقتحام بلدة كفر الديك غرب سلفيت، شمال الضفة الغربية، بالإضافة إلى مداهمة عدة منازل في البلدة، بحسب ما ورد على وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة الاقتحامات التي تشهدها المدن والقرى الفلسطينية بشكل مستمر.

وصرح الناطق الرسمي باسم بلدية كفر الديك، محمود الديك، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منازل المواطنين وعبثت بمحتويات المنازل التي اقتحمتها ومن بين المنازل التي تم دهمها، منازل المواطنين نيفا الرباح، وهيثم رشيد الديك، وأمجد عدنان.

تأتي هذه الاقتحامات في سياق سلسلة متواصلة من المداهمات التي تتعرض لها بلدة كفر الديك مؤخرًا، حيث تشهد البلدة اقتحامات مستمرة من قبل قوات الاحتلال ومداهمة لمنازل مواطنيها "بطريقة وحشية"، بحسب الأهالي.

ويذكر أن بلدة كفر الديك، الواقعة غرب سلفيت، تعاني في الآونة الأخيرة من تصاعد مقلق في وتيرة اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

المداهمات لا تقتصر على التفتيش الروتيني فقط، بل تتجاوزه إلى تخريب متعمد لمحتويات المنازل، وتحطيم الأبواب والنوافذ، وبعثرة الأثاث والممتلكات، في مشهد يعكس همجية واضحة تهدف إلى بث حالة من عدم الاستقرار وإهانة كرامة السكان.