تعرف على استعدادات تعليم مطروح لامتحانات الشهادة الإعدادية

عقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إجتماعاً موسعاً مع رؤساء لجان امتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بقاعة الاجتماعات الصغري في ديوان عام المديرية عبر شبكة الفيديو كونفرانس.

بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية وأحمد هاشم رئيس مجلس أمناء المحافظة وجمال قنديل مدير عام التعليم العام و هانى السعيد رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الاعدادية و حمادة ابراهيم وكيل اللجنه .

وشدد وكيل الوزارة خلال الإجتماع علي الإلتزام بالتعليمات و ضوابط الإمتحانات وكذلك عدم تفويض أى من العاملين داخل اللجنة بمهام رئيس لجنة الامتحان حيث أنه يعد المسؤل وبشكل كامل عن حسن سير العمل بها .

ووجه رؤساء اللجان البالغ عددها ١٢٠ لجنة باستلام مقار اللجنة المكلفين برئاستها قبل يومين على الأقل من بدء العمل والتأكد من توافر كراسات الاجابات قبل أداء الامتحان والتأكد من توافر كافة التجهيزات اللوجستية داخل اللجان و عدم وجود أى من الوسائل الإيضاحية الخاصة بالمناهج الدراسية على جدران الفصول المخصصة كمقرات للجان الفرعية .

كما وجه شحاته رؤساء اللجان بتشكيل لجنه الكنترول داخل اللجنة الرئيسية لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة وكراسات الاجابة وتحقيق الانضباط الكامل بدءاً من البوابة الخارجية للجنة مع مراعاة تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية يومياً والإلتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها لضمان مواجهة أي مشكلة تواجه العملية الامتحانية للشهادة الاعدادية والمقرر انطلاقها صباح بعد غد السبت المقبل وحلها علي الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان مضيفا إلي ضرورة التحلي بالدقة والانضباط في العمل وتقدير المسئولية و توفير الجو المناسب لابنائنا الطلاب .

كما اكد علي منع إستخدام كافة المشاركين في الامتحانات أو الطلاب للهاتف الجوال أو أى أجهزة الكترونية نهائياً داخل اللجان وحتي نهاية أعمال الامتحانات كذلك الإلتزام الكامل بغلق أبواب اللجنة مع بداية الامتحان يومياً لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة وفق لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وتنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .