120 لجنة تستعد لاستقبال 11583 طالبا قبل انطلاق امتحانات الشهادة الاعدادية بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، إنهاء استعدادات مديرية التربية والتعليم وجاهزيتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بعد غد السبت 18 مايو الجارى .

وأوضح محافظ مطروح أنه يؤدي 11583 طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية امتحاناتهم من خلال 120 لجنة امتحانية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية ويؤدي الطلاب امتحان اليوم الأول في مادتي اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف وتستمر الامتحانات علي مدار الأسبوع المقبل حتى الخميس ٢٣ مايو الجاري .

ووجه محافظ مطروح بضرورة توفير جميع سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأوضح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعات امتحانات الشهادة الإعدادية وانعقادها بشكل دائم في ديوان عام المديرية وربطها بجميع الغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة الموقف والعملية الامتحانية أولا بأول والتعامل السريع مع أي مواقف قد تطرأ وتذليل أي عقبات خلال فترة الامتحانات .

واضاف تم عقد اجتماعات مع رؤساء اللجان الامتحانية بالمحافظة للتأكيد على الضوابط المنظمة لسير أعمال الامتحانات وفق اللوائح المتبعة والمنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية مع تهيئة كافة الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة وتطبيق جميع الإجراءات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الشهادة الاعدادية داخل اللجان ومنع استخدام الهواتف المحمولة وكافة أنواع الغش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان مع توفير الجو المناسب للطلاب وراحتهم لأداء الامتحانات في أجواء هادئة .