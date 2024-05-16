عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

120 لجنة تستعد لاستقبال 11583 طالبا قبل انطلاق امتحانات الشهادة الاعدادية بمطروح

مدير تعليم مطروح
مدير تعليم مطروح خلال احدا الجولات

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، إنهاء استعدادات مديرية التربية والتعليم وجاهزيتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بعد غد السبت 18 مايو الجارى .

بالورود والفنون الشعبية .. مطروح تستقبل أولى رحلات الشارتر السياحي من التشيك

أزهر مطروح: 3175 طالبا بالشهادتين الابتدائية والإعدادية أدوا الامتحانات دون شكاوى

وأوضح محافظ مطروح أنه يؤدي 11583 طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية امتحاناتهم من خلال 120 لجنة امتحانية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية ويؤدي الطلاب امتحان اليوم الأول في مادتي اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف وتستمر الامتحانات علي مدار الأسبوع المقبل حتى الخميس ٢٣ مايو الجاري .

ووجه محافظ مطروح بضرورة توفير جميع سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأوضح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعات امتحانات الشهادة الإعدادية وانعقادها بشكل دائم في ديوان عام المديرية وربطها بجميع الغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة الموقف والعملية الامتحانية أولا بأول والتعامل السريع مع أي مواقف قد تطرأ وتذليل أي عقبات خلال فترة الامتحانات .

واضاف تم عقد اجتماعات مع رؤساء اللجان الامتحانية بالمحافظة للتأكيد على الضوابط المنظمة لسير أعمال الامتحانات وفق اللوائح المتبعة والمنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية مع تهيئة كافة الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة وتطبيق جميع الإجراءات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الشهادة الاعدادية داخل اللجان ومنع استخدام الهواتف المحمولة وكافة أنواع الغش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان مع توفير الجو المناسب للطلاب وراحتهم لأداء الامتحانات في أجواء هادئة .

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات تعليم مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 جنيهات رسميًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار بعد وصول الدفعة الثانية من رأس الحكمة

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر.. أطول إجازة رسمية

رحلة الصحراء.. تطورات جديدة في قضية فتاة أوبر نبيلة عوض

شاومينج ينشر امتحان عربي الإعدادية بالقاهرة.. ويؤكد: جار الحل

70 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض لأول مرة.. والدواجن مفاجأة

تتجاوز 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة تضرب مصر

قرار جديد داخل بيراميدز بعد النتائج المميزة للفريق للموسم الحالي

يمثل خطورة على الأهلى.. شوبير: قيادي بالزمالك عرقل ضم مهاجم الترجي للأبيض

ترشيحاتنا

منذ 7 أكتوبر.. صحة غزة تعلن استشهاد 35.272 فلسلطينيا وإصابة 79.205

موقع الرئاسة ينشر فيديو وصول الرئيس السيسي إلى مقر انعقاد القمة العربية

بيان عاجل من السعودية بشأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي

سيدة كرداسة: تركت منزل زوجي فهددني إبن أخيه بصوري بدون هدوم| تحقيقات

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد القمة العربية في دورتها الـ 33 بالبحرين

انفجار دبابة بالجنود.. جيش الاحتلال يعلن عن حادث عملياتي خطير في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

بسبب خيانة سابقة.. طرق لدعم حبيبك لو عنده مشاكل فى الثقة

نشرة المرأة والصحة| 5 نصائح ضرورية عند ارتداء الكعب العالي.. ناقد موضة يحرج روبي بسبب هذه الإطلالة| شاهد

بعد تحذير هيئة الدواء| اسم مسكن الصداع الشهير المغشوش.. كيف تكتشف الفارق؟

فيديو

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

إياد نصار: دينا الشربيني ممثلة جامدة وأنا بحبها

تامر كروان: أحداث مسلسل إلا الطلاق أثرت في الموسيقى التصويرية

حاجة مختلفة.. أول ظهور لـ بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-