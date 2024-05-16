السيسي: حياة الفلسطينيين لا تقل أهمية عن أي شعب آخر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حياة الفلسطينيين لا تقل أهمية عن حياة الشعوب الأخرى، والأجيال القادمة من الإسرائيليين أو الفلسطينيين تستحق منطقة يتحقق فيها العدل والسلام.

وأوضح أن التاريخ سيتوقف طويلا أمام الحرب في قطاع غزة ليسجل مأساة كبرى، عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وتشريد أبنائه، والسعي لتهجيرهم قسريا واستيطان أراضيهم وسط عجز مؤسف من المجتمع الدولي بقواه الفاعلة ومؤسساته الأممية.

وأضاف السيسي في كلمته خلال أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33 : «أطفال فلسطين الذين قتلوا ويُتموا منهم عشرات الآلاف في غزة ستظل حقوقهم سيفا مسلطة على ضمير الإنسانية حتى إنفاذ العدالة من خلال آليات القانون الدولي ذات الصلة».

وتابع: «بينما تنخرط مصر مع الأشقاء والأصدقاء في محاولات جادة ومستميتة لإنقاذ منطقتنا من السقوط في هاوية عميقة، فإننا لا نجد الإرادة السياسية الدولية الحقيقية الراغبة في إنهاء الاحتلال ومعالجة جذور الصراع عبر حل الدولتين، ووجدنا إسرائيل مستمرة في التهرب من مسؤولياتها والمراوغة حول الجهود المبذولة بوقف إطلاق النار، بل والمضي قدما في عمليتها العسكرية المرفوضة في رفح، فضلا عن محاولات استخدام معبر رفح من جانبه الفلسطيني لإحكام الحصار على القطاع».