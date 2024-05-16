إعلان المنامة يطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته وتنفيذ قرارات وقف إطلاق النار في غزة

أكدت مصادر للقاهرة الإخبارية، أن إعلان المنامة يؤكد ضرورة إنهاء جميع الإجراءات التي تعوق نمو الاقتصاد الفلسطيني بما فيها احتجاز الأموال الفلسطينية.

وقالت مصادر للقاهرة الإخبارية، إن إعلان المنامة يدين المحاولات الإسرائيلية التي تستهدف تهويد القدس وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

وأضافت مصادر للقاهرة الإخبارية أن إعلان المنامة يدعو الأطراف كافة إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحرب وزيادة حدة التوتر.

وتابعت مصادر للقاهرة الإخبارية:" إعلان المنامة يطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين وتنفيذ قراراته المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة".

وأكملت مصادر للقاهرة الإخبارية:" إعلان المنامة يدعو المجتمع الدولي لمتابعة جهود دفع عملية السلام وصولا إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".