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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعلان المنامة يطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته وتنفيذ قرارات وقف إطلاق النار في غزة

غزة
غزة

أكدت مصادر للقاهرة الإخبارية، أن إعلان المنامة يؤكد ضرورة إنهاء جميع الإجراءات التي تعوق نمو الاقتصاد الفلسطيني بما فيها احتجاز الأموال الفلسطينية.

 

إعلان المنامة يؤكد ضرورة الوصول لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية

إعلان المنامة يدين سيطرة القوات الإسرائيلية على معبر رفح من الجانب الفلسطيني

وقالت مصادر للقاهرة الإخبارية، إن إعلان المنامة يدين المحاولات الإسرائيلية التي تستهدف تهويد القدس وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

 

وأضافت مصادر للقاهرة الإخبارية أن إعلان المنامة يدعو الأطراف كافة إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحرب وزيادة حدة التوتر.

 

وتابعت مصادر للقاهرة الإخبارية:" إعلان المنامة يطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين وتنفيذ قراراته المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة".

 

وأكملت مصادر للقاهرة الإخبارية:" إعلان المنامة يدعو المجتمع الدولي لمتابعة جهود دفع عملية السلام وصولا إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

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