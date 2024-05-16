إعلان المنامة يؤكد ضرورة الوصول لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية

أكدت مصادر للقاهرة الإخبارية، أن إعلان المنامة يؤكد الإدانة الشديدة للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني وتحرمه حقه في الدولة والحياة والكرامة الإنسانية.

وقالت مصادر للقاهرة الإخبارية: "إعلان المنامة يؤكد ضرورة الوصول إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، ويؤيد إعلان المنامة دعوة الرئيس الفلسطيني لعقد مؤتمر دولي للسلام واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين".

وأضافت مصادر للقاهرة الإخبارية، أن إعلان المنامة يطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي صدرت منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، ودعا إعلان المنامة الأمم المتحدة إلى الإسراع بإنشاء وتفعيل الآلية الأممية داخل غزة لتسهيل دخول المساعدات للقطاع.

وتابعت مصادر للقاهرة الإخبارية: "إعلان المنامة يحث الأمم المتحدة على ضرورة التغلب على كل العراقيل التي تفرضها إسرائيل أمام دخول المساعدات لغزة، ودعا الإعلان إلى تنسيق جهد عربي مشترك لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل عاجل وفوري".

وأكملت مصادر للقاهرة الإخبارية: “إعلان المنامة يدعو المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته القانونية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، كما يؤكد الإعلان ضرورة وقف إسرائيل إجراءاتها اللاشرعية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتقوض حل الدولتين”.